



Квартальная прибыль Bank Hapoalim составила 2,01 млрд шекелей

Bank Hapoalim, один из двух крупнейших кредиторов Израиля, заявил, что его чистая прибыль подскочила до 2,01 миллиарда шекелей в первом квартале года, поскольку чистый процентный доход вырос на 49% по сравнению с прошлым годом из-за более высоких затрат по займам и роста инфляции.



Чистая прибыль Hapoalim за первые три месяца выросла на 21,3% с 1,66 млрд шекелей до 2,01 млрд шекелей. На квартальную прибыль банка повлиял рост общего дохода на 39,1%, поскольку чистый процентный доход вырос на 49% до 4,04 млрд шекелей по сравнению с тем же периодом 2022 года.



Рентабельность собственного капитала, мера прибыльности банка, составила 17% в первом квартале против 15,6% в том же квартале прошлого года. В результате Hapoalim объявила о повышении выплаты дивидендов с 30% до 40% квартальной чистой прибыли, или 803 млн шекелей, которые должны быть выплачены 14 июня.



Доход Hapoalim от регулярной финансовой деятельности вырос на 51,2% в первом квартале по сравнению с тем же кварталом прошлого года до 4,4 млрд шекелей, поскольку Банк Израиля неуклонно повышал базовую процентную ставку с 0,1% в апреле до 4,5% для борьбы с растущей инфляцией. Это, в свою очередь, позволило банкам повысить ставки для заемщиков и быстро увеличило расходы держателей ипотечных кредитов. Средняя стоимость ежемесячных платежей по ипотеке выросла примерно на 1000 шекелей за последний год.



Hapoalim сообщила, что ее чистый кредитный портфель населению в первом квартале увеличился на 8,3% до 394,4 млрд шекелей по сравнению с 364,3 млрд шекелей в том же квартале прошлого года. Объем корпоративного кредита за первые три месяца года вырос на 5% с конца 2022 года и на 15% по сравнению с первым кварталом прошлого года.



Портфель жилищных кредитов банка вырос на 7,9% по сравнению с соответствующим кварталом. Между тем, поскольку более высокие процентные ставки делают кредиты более дорогими, рост потребительского кредитования в первом квартале не изменился по сравнению с предыдущим кварталом и снизился на 1% по сравнению с тем же кварталом прошлого года.

