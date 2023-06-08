



Курс доллара резко упал по отношению к шекелю



Курс доллара снизился вчера (в среду) до 3,65 шекеля за доллар.



Ранее курс достиг уровня 3,75 шекеля за доллар.



Курс доллара все еще остается очень высоким.



Быстрое изменение курса может быть результатом ряда возможных факторов: реализация прибыли сторонами, получившими выгоду от роста курса доллара в последнее время, необъявленная валютная интервенция Банка Израиля, а также реакция рынка на политические события в нем, формирование договоренностей в оппозиции относительно представительства в комиссии по выбору судей и утечек в прессу о компромиссе по правовой реформе.