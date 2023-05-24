



Курс доллара резко подскочил

Шекель ослаб по отношению к основным валютам, на фоне ряда факторов. Доллар подскочил до 3,70 шекеля - самого высокого уровня с 18 марта 2020 года; евро поднялось до 3,98 шекеля, а фунт - до 4,58 шекеля. В то же время доллар растет по отношению к евро и фунту.



Ронен Менахем, главный рыночный экономист банка "Мизрахи Тефахот", объясняет, что в ежедневной тенденции на валютном рынке есть несколько составляющих - комментарии начальника Генштаба по Ирану и следующий шаг Банка Израиля по вопросу процентных ставок, т.е. намерен ли он сдержать повышение процентных ставок или продолжить еще немного.



Кроме того, возникает вопрос о том, каким будет следующий шаг Федерального банка США. Несколько заявлений высокопоставленных чиновников ФРС намекают на возможность того, что процентная ставка в США может продолжить повышаться, поэтому доллар укрепляется по отношению к евро. Поэтому "я предполагаю, что на снижение курса шекеля влияет как местная история, так и укрепление доллара в мире", - сказал Менахем.



Вчера Банк Израиля повысил процентную ставку в экономике на четверть процента до 4,75%, что является 16-летним максимумом и 10-м повышением подряд. На фоне этого скачок индекса потребительских цен на 0,8% в апреле - вдвое выше прогнозов.