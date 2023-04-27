



Китайские госслужащие начнут получать зарплату в цифровых юанях

В Китае сделали еще один шаг в развитии национальной цифровой валюты. Это называют самым масштабным продвижением к внедрению цифрового юаня. Об этом пишет Yahoo!Finance.



С мая 2023 г. в одном из городов Китая государственные служащие и работники этого сектора в городе Чаншу будут получать заработную плату исключительно в цифровых юанях.



Таким образом, в Китае планируется начать пилотный проект с внедрения цифровой монетарной валюты в провинции Цзянсу. Например, одна из больниц в городе сообщила своим работникам, что они будут получать оплату труда через электронный кошелек.



В городе Чаншу уже предлагают достаточно широкий спектр услуг, за которые можно рассчитаться в цифровых юанях. В этот список входит плата за:

водоснабжение и газ;

кабельное телевидение;

общественный транспорт.

Интересно, что официальный Китай запретил криптовалюты на материковой части страны. Власти второй экономики мира активно развивают национальную цифровую валюту .