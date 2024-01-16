



Китайские банки ужесточат ограничения в отношении РФ

Китайские госбанки ужесточают ограничения на финансирование российских клиентов из-за ужесточения Соединенными Штатами вторичных санкций в отношении иностранных банков, помогающих Кремлю.



По данным Bloomberg, два китайских банка проверяют трансграничные сделки.



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По словам источников, они разорвут связи с клиентами, которые находятся под американскими санкциями, а также прекратят предоставлять финансовые услуги российскому военному сектору.



В декабре американский минфин объявил, что будет использовать вторичные санкции против банков, которые помогают России заключать сделки по закупке оборудования для войны в Украине.