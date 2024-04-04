



Китай смягчил политику автокредитования для стимулирования спроса

Центральный банк Китая объявил о пересмотре политики автокредитования с целью поощрения обмена автомобилей и отказа от установленного правительством минимального первоначального взноса для потребителей, финансирующих покупку новых автомобилей.



Изменения, первые с начала 2018 года, стали последней попыткой повысить доверие потребителей на крупнейшем в мире автомобильном рынке, где ценовая война и замедление спроса доставляют неудобства как автопроизводителям, так и властям.



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Финансовые учреждения могут самостоятельно определять минимальные платежи, которые они будут принимать по персональным автокредитам на бензиновые автомобили и новые энергетические транспортные средства (NEV), говорится в заявлении центрального банка, опубликованном совместно с Национальной администрацией финансового регулирования (NFRA).



До внесения изменений, которые вступают в силу немедленно, для автомобилей NEV был установлен минимальный первоначальный взнос в размере 15%, а для автомобилей внутреннего сгорания - 20%.



"Финансовые учреждения должны обоснованно определять первоначальный взнос, сроки и процентные ставки по автокредитам, основываясь на кредитоспособности заемщиков и их возможностях погашения", - говорится в заявлении.



Регулятор также заявил, что призывает финансовые учреждения снизить или отменить штрафы за досрочное погашение кредитов в процессе обмена старых автомобилей на новые.



Однако усилия Китая по увеличению продаж автомобилей за счет снижения платежей по автокредитам могут быть сведены на нет ценовой войной и осторожностью потребителей, считают аналитики.

