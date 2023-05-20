



Китай на грани "ловушки доверия" - аналитики Citigroup

Китайская экономика находится на грани того, чтобы попасть в "ловушку доверия", поскольку ее восстановление после пандемии начинает замедляться.



Низкий уровень доверия в сочетании с замедлением темпов роста затрудняет стимулирование экономики Коммунистической партией Китая стандартными методами, такими как снижение процентных ставок и расходы на инфраструктуру, предупреждают экономисты Citigroup.



В начале этого года в Китае наблюдался первоначальный всплеск потребительской и деловой активности, прежде чем его экономика снова начала останавливаться. В свете этих событий экономисты Citigroup описали страну как "находящуюся на грани ловушки доверия".



"Похоже, что среди потребителей, покупателей жилья, корпораций и инвесторов наблюдается постоянное недоверие. Слабые ожидания могут усиливать друг друга, закрепляться и самореализоваться", — отмечают аналитики.



После того, как шесть месяцев назад Пекин вновь открыл свою экономику, большинство инвесторов ожидали, что вторая по величине экономика мира будет активно расти в 2023 году после почти трех лет жестких ограничений из-за COVID-19.



Аналитики полагали, что профицит Китая в размере 997 миллиардов долларов, накопленный за последние три года, повысит уровень потребления до допандемического уровня в 8 процентов и обеспечит рост ВВП на 5 процентов в 2023 году.



Однако официальные данные от 16 мая показали, что в апреле деловое и потребительское доверие начало снижаться.



Плохие экономические результаты на этой неделе и опасения по поводу второй половины года оказали давление на китайский юань, который 17 мая упал ниже семи по отношению к доллару.



Частные компании в Китае, особенно в технологическом секторе, почти не вкладывали деньги в инвестиции, поскольку экономика потеряла импульс, а потребители сократили свои расходы на товары длительного пользования в прошлом месяце.



Есть опасения, что китайскую экономику будет штормить, поскольку компании и домохозяйства будут сокращать расходы, что приведет к замедлению восстановления и еще большему ослаблению доверия.

