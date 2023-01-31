



Казначейство пересматривает транспортный налог на электромобили – подробности

В 2022 году в Израиле было продано 27 000 электромобилей, что на 146% больше, чем в 2021 году. На прошлой неделе был опубликован новый законопроект с мерами, затрагивающими водителей электромобилей.



“Быстрый приток электромобилей создает серьезные проблемы, которые необходимо решить. Во-первых, устранить барьеры для их импорта, а во-вторых, уменьшить экономический ущерб, который может возникнуть в результате нерегулируемого внедрения электромобилей”, – говорится в документе.



Законопроект об экономических мерах вновь вносит предложение ввести транспортный налог на электромобили. В соответствии с текущим предложением будет взиматься налог в размере 0,15 шекеля за километр. Официальное обоснование не изменилось – растущий спрос на электромобили наносит разного рода ущерб, например, дополнительное использование дорог из-за низкой стоимости километра по сравнению с автомобилями на бензине, которые государство должно ограничивать. Настоящая причина, по мнению экспертов, заключается в необходимости вернуть в государственную казну часть налога на топливо, которая теряется в результате быстрого перехода с бензиновых автомобилей на электрические. Доход только от топливного акциза в 2022 году составил 21,4 миллиарда шекелей.



В новом законопроекте указан крайний срок введения транспортного налога – январь 2026 года. Кроме того, устанавливается индексированный налог в размере 0,15 шекеля за километр и метод его расчета: “Налог будет уплачиваться за каждый пройденный километр на основании пройденного расстояния по компьютеру транспортного средства и в соответствии с проверкой, проводимой в рамках ежегодного технического осмотра”.

Также предлагается, чтобы сбор осуществлялся посредством ежемесячных авансовых платежей, и чтобы был назначен внешний подрядчик для осуществления мониторинга и сбора налогов.



Кроме того, согласно законопроекту, государство предоставит освобождение от транспортного налога для всех “не частных” электромобилей, таких как такси и коммерческий транспорт, а также для двухколесных транспортных средств, и установит мониторинг для определения уровня дорожных сборов в соответствии с суммой снижения поступлений от топливного акциза. Так что, если проникновение электромобилей опередит прогнозы, вполне может случиться так, что ставка налога на поездки существенно вырастет.



Однако, судя по прошлому опыту, нет уверенности в том, что налог на поездки действительно будет реализован. При нынешних темпах продаж к 2026 году на дорогах Израиля будет от 180 000 до 220 000 электромобилей, значительная часть которых будет в государственном автопарке. Такая масса пользователей, особенно из экономически более сильных слоев населения, могла бы помешать введению налога на поездки.



Новый законопроект об экономических механизмах также показывает, что регулятор обеспокоен медленным развертыванием зарядных станций. В документе повторяются более ранние предложения, направленные на возможность установки зарядных станций в многоквартирных жилых домах, даже когда часть жителей возражает, и ускорение установки зарядных станций на парковках нежилых зданий.



Это в дополнение к освобождению от лицензии на поставку электроэнергии для некоторых поставщиков электроэнергии на зарядные станции по усмотрению Управления электроэнергетики, внесение изменений в Закон о планировании и строительстве, разрешающих покупку земли для установки трансформаторов, необходимых для обеспечения электроэнергией транспортных средств, и разработка Министерством финансов плана быстрого развертывания зарядных станций в общественных местах в течение шести месяцев.



Основная проблема всех этих предложений в том, что они должны были быть реализованы еще два года назад, и к моменту завершения всей юридической работы над ними, по прогнозам, на дорогах будет еще 80 000 электромобилей.