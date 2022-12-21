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Казахстан может начать поставки нефти в Германию
21.12.2022 17:24 Ольга Белозерова

Казахстан может начать поставки нефти в Германию

Казахстанская национальная компания "КазМунайГаз" рассматривает возможность пробной отправки партии нефти в Германию.

Как сообщает РБК, речь идет об экспорте казахстанской нефти по трубопроводу "Дружба" на нефтеперерабатывающий завод в Шведте (восток Германии). 

Вопрос поставок "черного золота" обсудили глава "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев, парламентский статс-секретарь немецкого минэкономики Михаэль Кельнер и депутат Бундестага Кристиан Герке.

Казахстанская компания рассматривает возможность пробной поставки нефти в Германию уже в начале 2023 года. 

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