Казахстан может начать поставки нефти в Германию
Казахстанская национальная компания "КазМунайГаз" рассматривает возможность пробной отправки партии нефти в Германию.
Как сообщает РБК, речь идет об экспорте казахстанской нефти по трубопроводу "Дружба" на нефтеперерабатывающий завод в Шведте (восток Германии).
Вопрос поставок "черного золота" обсудили глава "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев, парламентский статс-секретарь немецкого минэкономики Михаэль Кельнер и депутат Бундестага Кристиан Герке.
Казахстанская компания рассматривает возможность пробной поставки нефти в Германию уже в начале 2023 года.