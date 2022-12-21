



Казахстан может начать поставки нефти в Германию

Казахстанская национальная компания "КазМунайГаз" рассматривает возможность пробной отправки партии нефти в Германию.



Как сообщает РБК, речь идет об экспорте казахстанской нефти по трубопроводу "Дружба" на нефтеперерабатывающий завод в Шведте (восток Германии).



Вопрос поставок "черного золота" обсудили глава "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев, парламентский статс-секретарь немецкого минэкономики Михаэль Кельнер и депутат Бундестага Кристиан Герке.



Казахстанская компания рассматривает возможность пробной поставки нефти в Германию уже в начале 2023 года.