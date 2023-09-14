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Израильскую автоматическую минометную систему представят ​​на выставке в Лондоне
14.09.2023 16:23 Евгения Маркова

Израильскую автоматическую минометную систему представят ​​на выставке в Лондоне

Израильская фирма Elbit Systems представит свою турельную минометную систему Crossbow Next Generation на конференции оборонных технологий DSEI в Лондоне. Об этом объявила компания 12 сентября.

Crossbow Next Generation – это автоматическая минометная система, разработанная по контракту с ЦАХАЛом, которая может производить 10 выстрелов в минуту и ​​совместима с требованиями НАТО по боеприпасам.

Это универсальное оружие, которое можно интегрировать как на колесные транспортные средства, так и на стационарные платформы.

Crossbow Next Generation оснащена компьютеризированной системой управления огнем и системой наземной навигации. Обладая коротким радиусом действия “датчик-стрелок”, она может стрелять широким спектром боеприпасов, включая управляемые минометные снаряды Iron Sting, с дальностью до 10 километров. 

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