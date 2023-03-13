



Израильские страховые компании вложили сотни миллионов Silicon Valley Bank

Израильские институциональные инвесторы, которые в последние годы стремились увеличить свое присутствие в растущем технологическом секторе, вложили сотни миллионов долларов в инвестиционные фонды под управлением Silicon Valley Bank (SVB).



Migdal Group (TASE: MGDL) имеет инвестиции в венчурный фонд SVB Capital в размере 213 миллионов долларов США и инвестиционные обязательства на сумму еще 41 миллион долларов США.



Harel Group (TASE: HARL) инвестировала $18 млн в SVB Capital и еще $28 млн в венчурный долговой фонд SVB Innovation, который предоставляет кредиты стартапам под поручительство. Компания Harel также обязалась инвестировать в фонд еще 107 миллионов долларов.



Migdal заявил: "Страховая компания Migdal не подвержена риску со стороны SVB, но инвестирует в деятельность по управлению фондами, находящимися под управлением банка. Венчурные фонды, в которые инвестирует Migdal, являются отдельным юридическим лицом и управляются отдельно сестринской компанией банка. Эти фонды не являются стороной в разбирательстве с банком. Migdal продолжит внимательно следить за событиями и их последствиями, насколько они уместны".



Harel заявил: "Компания Harel имеет дело не с банком, а с долговыми фондами, управляемыми дочерней компанией банка, которая является отдельным юридическим лицом. На инвестиции Harel влияет не состояние банка, а состояние компаний, которым были выданы кредиты. Фонды очень рассредоточены, а кредиты управляются на высоком профессиональном уровне и подкреплены поручительствами".





В то же время израильские институциональные инвесторы вкладывают средства в венчурные фонды, которые были или остаются клиентами SVB. Например, в Magma Venture Partners израильские институты инвестировали около 150 миллионов долларов, по состоянию на конец третьего квартала 2022 года.



В венчурный фонд Zeev Ventures израильские институциональные инвесторы вложили еще больше - 240 миллионов долларов, и еще 28 миллионов долларов.



Phoenix Holdings (TASE: PHOE) инвестировал $4 млн в Pico Ventures Эли Вюртмана с обязательством вложить еще $13,5 млн.



Кроме того, есть прямые инвестиции институциональных инвесторов в акции нескольких технологических компаний с деньгами в SVB, часть которых была успешно снята и переведена в другие места, в том числе в израильские банки. Эти институциональные инвестиции составляют около 60 миллионов долларов, причем только компания Phoenix держала акции на сумму 26 миллионов долларов на конец третьего квартала 2022 года.



Например, учреждения держали около 40 миллионов долларов в компании Similarweb (Nasdaq: SMWB), причем на конец третьего квартала 2022 года Phoenix владел акциями на сумму около 18 миллионов долларов. More и Migdal держали более 9 миллионов долларов каждый. Израильские институциональные инвесторы держали около 17,5 миллионов долларов в Innovid (NYSE: CTV), причем Phoenix был крупнейшим инвестором с почти половиной этой суммы, а Harel и Migdal вложили в Innovid по несколько миллионов долларов.