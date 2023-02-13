



Израиль: куры подорожают на 45%



Цены на мясо птицы в Израиле начнут постепенно расти в маркетинговых сетях, после того как бойни подняли цены для поставщиков. Ожидается, что рост цен для поставщиков начнется с 27% и достигнет 45% до НДС, а потребители будут платить гораздо больше.



Как только цены повышаются для поставщиков, цены повышаются и для магазинов и торговых сетей - и в итоге мы, потребители, платим больше денег. Сегодня в Израиле есть несколько предприятий, которые доминируют на рынке, и теперь они решили поднять цены - на десятки процентов.



Цена за килограмм куриного мяса в 2021 году составляла 15 шекелей, но теперь цены будут колебаться от 17,5 до 19 шекелей, рост достигает 27% до вычета НДС.



Куриная грудка стоила поставщикам 18 шекелей в 2021 году, а в 2023 году - цена подскочит на 44,5% до 26 шекелей до НДС.