



Израиль: цены на аренду жилья выросли на 6% с начала года





Цены на аренду жилья поднялись на 6% с начала года, и это, вероятно, только преддверие скачка, который произойдет летом.



Цены на аренду жилья за первые четыре месяца этого года отражают годовой темп роста в 5,8%. Этот показатель не только превышает темпы роста индекса потребительских цен, что гарантирует, что в будущем он также будет расти - поскольку вес изменения цен на аренду составляет 26% от индекса - но, скорее всего, темпы роста будут только увеличиваться в летние месяцы.



Из обзора, опубликованного газетой Globes, следует, что в Иерусалиме, Тель-Авиве и Ришон Ле Ционе цены на аренду жилья за последний год уже выросли на 11%, в Нетании - на 12%, в Холоне - на 10%, а в Петах-Тикве - на 14%. Только в Беэр-Шеве, где имеется большое предложение квартир в аренду, цены на аренду остались на уровне апреля 2022 года.



"В последние два месяца мы отмечаем тенденцию к увеличению средней стоимости аренды", - говорится в обзоре. "Причины: первая - мы видим снижение предложения квартир для сдачи в аренду; вторая - из-за экономической ситуации потенциальные покупатели отказываются/откладывают покупку квартиры и обращаются к рынку аренды; третья - среда высоких процентных ставок создает альтернативную цену на деньги, поэтому аренда растет; и последняя причина: политическая нестабильность создает неопределенность и на рынке жилья".