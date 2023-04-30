



Из-за угрозы России Европу интересуют израильские оборонные технологии

На втором году российско-украинской войны европейские государства изо всех сил стараются модернизировать свои вооруженные силы и средства противовоздушной обороны.



Результатом российской агрессии стал всплеск европейских расходов на оборону, который в 2022 году для стран Центральной и Западной Европы составил около 345 миллиардов долларов, что на 30% больше, чем в 2013 году, согласно данным, собранным Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира SIPRI. Это, в свою очередь, привело к увеличению числа приобретений израильских оборонных технологий.

Согласно отчету Axios от 20 апреля, в самой Украине правительство планирует в ближайшее время протестировать систему раннего предупреждения израильского производства для гражданских лиц, предупреждая их о приближающихся угрозах с воздуха.



Согласно отчету, израильская система предназначена для подключения украинских военных радаров и сетей ПВО к системе оповещения, что позволит получать более точные предупреждения в целевых районах. Эта технология аналогична системе раннего предупреждения ЦАХАЛа “Красный цвет”, которая генерирует сирены для конкретных районов, телефонные оповещения и сообщения в СМИ и разделяет Израиль на 250 зон оповещения.



20 апреля правительство Израиля подтвердило, что министерства обороны Израиля и Германии совместно с Israel Aerospace Industries начали переговоры по ускорению подготовки соглашения о закупке Израилем ЗРК Arrow 3. Стоимость сделки оценивается примерно в 3 миллиарда евро.

ЗРК Arrow 3 производства IAI эксплуатируется в Израиле в рамках многоуровневой программы противовоздушной обороны страны. Он способен перехватывать баллистические ракеты над земной атмосферой. В настоящее время IAI разрабатывает Arrow 4, который будет работать как в атмосфере, так и за ее пределами. Поскольку Arrow 3 разрабатывается и производится совместно с Соединенными Штатами, процесс экспорта зависит от одобрения правительства США.



6 апреля министерство обороны Финляндии решило приобрести израильскую систему ПВО "Праща Давида", что ознаменовало ее первую международную продажу. Ракета "Праща Давида" производства Rafael Advanced Defense Systems предназначена для перехвата передовых воздушных угроз, включая баллистические ракеты, самолеты, беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты. Сделка на сумму около 316 миллионов евро является результатом конкурентного тендера и включает перехватчики, пусковые установки и радары, которые будут подключены к финским системам управления и контроля.



Рафаэль сотрудничал с Elta, дочерней компанией IAI, которая разработала многоцелевой радар, и Elbit Systems, которая разработала израильскую систему управления и контроля, что представляет собой важное сотрудничество между израильскими оборонными компаниями, несмотря на коммерческую конкуренцию между ними в других областях.



“Праща Давида” находится в эксплуатации в Израиле с 2017 года и является основной частью израильской многоуровневой системы ПВО.

Финская версия системы будет изготовлена ​​и интегрирована в результате сотрудничества между израильскими, американскими и финскими подрядчиками во главе с Rafael и американской оборонной компанией Raytheon.



Нидерланды также приняли решение приобрести для своей армии систему точного и универсального запуска PULS компании Elbit. Хотя Elbit не подтвердила продажу, в марте она заявила, что подписала контракт на 133 миллиона долларов на поставку ракетной системы PULS европейскому клиенту НАТО.

PULS компании Elbit превзошли по контракту HIMARS – высокомобильную артиллерийскую ракетную систему -- производства США.

PULS может запускать управляемые ракеты класса “земля-земля” производства Elbit на различных дистанциях.