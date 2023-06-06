



Инвесторы в восторге от новой гарнитуры: Акции Apple на историческом максимуме

Инвесторы, голосуя своими деньгами, очень тепло встретили презентацию новой гарнитуры смешанной реальности Apple стоимостью выше $3 000. Акции торгуются на уровне $187,3 что на $2,94 или 1,62% выше после предыдущих торгов на уровне $184,36, что является не только лучшей ценой за 52 недели, но и историческим максимумом для акций Apple.



Сейчас Apple приближается к оценке в $3 триллиона. В августе 2018 года Apple стала первой публичной американской компанией, достигшей отметки в $1 триллион. Apple вышла на биржу 12 декабря 1980 г. с ценой 22 доллара за акцию, что эквивалентно 10 центам за акцию сегодня. Последний такой сплит состоялся в 2020 году в соотношении 4 к 1. Если бы вы инвестировали $1,000 в Apple во время IPO и сохранили акции, то сегодня они стоили бы более $2 миллионов.



В 2023 году акции Apple выросли на 39%, что значительно опережает 26,5% роста Nasdaq. Это произошло после тяжелого 2022 года. В прошлом году акции Apple упали на 27%, тогда как индекс S&P 500 за тот же период снизился на 20%.



Кроме презентации новой гарнитуры смешанной реальности AR/VR на WWDC, ожидается, что Apple также представит iOS 17, которая может включать в себя новые активные виджеты, позволяющие пользователям взаимодействовать с ними. Существуют также предположения, что Apple уберет Hey из фразы Hey Siri, что позволит пользователям вызвать виртуального цифрового ассистента, сказав “Siri”.



Приложение "Локатор" также ожидает обновления, а новая программа для тех, кто любит вести дневник, как ожидается, также станет частью iOS 17.