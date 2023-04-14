



Индийские банки отказываются проводить платежи за российскую нефть дороже лимита

Неожиданное решение стран ОПЕК и союзников картеля уменьшить добычу может повлечь за собой рост цен на нефть, в том числе российскую. Это вызывает беспокойство у индийских банков, цена нефти из РФ может превысить установленное странами "Большой семерки" ограничение на уровне $60 за баррель, пишет Bloomberg.



Государственный банк Индии и Bank of Baroda уже предупредили индийские нефтеперерабатывающие компании, что не будут проводить платежи за российскую нефть, приобретенную по цене выше установленного ограничения.



Источники издания отмечают, что индийские банки стали внимательнее отслеживать цены на нефть из России в портах загрузки, прежде чем добавить к ним расходы по доставке и логистике.



ОПЕК+ всколыхнула рынки в начале этого месяца после неожиданного объявления об уменьшении добычи. С этого времени эталонный сорт Brent подорожал до $87 за баррель.



Российская нефть торгуется со значительным дисконтом в Brent, но если цены на эталонный сорт превысят $95 за баррель, стоимость российской нефти также превысит установленный лимит, пояснил руководитель одного из индийских НПЗ.



Другой руководитель нефтеперерабатывающего завода в Мумбаи отметил, что местные компании могут обратить внимание на другие индийские банки, имеющие небольшие зарубежные контакты и готовые обрабатывать платежи, не опасаясь санкций США.



Торговля российской нефтью по цене выше лимита может привести к уменьшению количества танкеров, желающих перевозить такие грузы, что ограничит поставки нефти из РФ в Индию, а также повысит стоимость доставки, отметила аналитик Vortexa Ltd Серена Хуанг.



Индия вместе с Китаем стали крупнейшими покупателями российской нефти после того, как большинство других покупателей стали отказываться от нее после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. В то же время, Индия использовала падение цен на российскую нефть, закупив рекордные ее объемы.



Россия может транспортировать и продавать нефть по любой цене, если она не использует услуги и суда стран G-7 и ЕС, хотя это дает меньше возможностей.



С 5 февраля вступило в силу установленное странами "Большой семерки" ограничение цен на российские нефтепродукты, в том числе дизельное топливо и мазут. С 5 декабря они ввели ограничение цены на поставляемую морским транспортом нефть из России на уровне $60 за баррель.



После этого начал расти дисконт на российскую нефть на мировых рынках. По данным российского Минфина, средняя цена основной российской экспортной марки нефти Urals в январе 2023 года составила $49,48 за баррель , что в 1,7 раза ниже, чем в январе 2022 года ($85,64 за баррель). В феврале цена барреля Urals составила $49,56 за баррель, в декабре 2022 года – $50,47 за баррель по сравнению с $66,47 за баррель в ноябре и $70,62 за баррель – в октябре прошлого года.



Бюджет России сверстан исходя из прогноза цены на нефть Urals в $70,1 за баррель. В последний раз фактическая цена российской нефти находилась несколько выше этой планки в период с 15 октября по 14 ноября 2022 года ($71,1 за баррель). Из-за этого дефицит федерального бюджета России по итогам января-февраля 2022 года составил 2,58 триллиона рублей, вплотную приблизившись к годовому плану в 2,93 трлн руб.