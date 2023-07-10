



IAI приобретает индийскую HELA Systems, расширяя оборонное сотрудничество

Компания Israel Aerospace Industries (IAI) подписала соглашение о приобретении HELA Systems Private Limited, индийской дочерней компании ELTA Systems Ltd. Инвестиции IAI в Aerospace Services India наглядно демонстрируют поддержку IAI концепции правительства Индии Atmanirbhar Bharat (Сделано в Индии). Текущая сделка также демонстрирует ориентированность IAI на тесное партнерство с индийской DRDO в разработке и поддержке передовых систем для вооруженных сил Индии.



HELA будет обеспечивать полную поддержку по техническому обслуживанию, ремонту и капитальному ремонту продукции ELTA Systems, а также испытания и технические услуги, включая ежегодные контракты на техническое обслуживание и поставку запасных частей индийским оборонным заказчикам.



Компания имеет большой завод в быстрорастущем промышленном поясе Хайдарабада. В команду менеджеров и технических специалистов HELA входят специалисты по радиочастотам и микроволнам, знакомые с передовыми технологиями и работающие над футуристическими военными приложениями. Кроме того, они хорошо знакомы с соответствующими отраслевыми стандартами для обслуживания вооруженных сил Индии, а также других оборонных организаций Индии.



Передовые системы и технологии IAI находятся в эксплуатации в трех родах вооруженных сил Индии и в других государственных учреждениях. ELTA Systems – одна из ведущих израильских компаний по производству оборонной электроники с обширным опытом в области разведки, радиоэлектронной борьбы, наблюдения и обнаружения целей.

