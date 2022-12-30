



Honda отзывает 200 000 гибридных автомобилей: причина



Японский автопроизводитель Honda отзывает около 200 тысяч своих гибридных моделей на китайском рынке.



Отзыв авто связан с проблемами с датчиками педали тормоза в некоторых моделях, говорится в заявлении Государственной администрации Китая по регулированию рынка, передает Reuters.



Проблема связана со смазочным маслом, попадающим в датчики педали тормоза, что может привести к некорректной работе тормозной системы. Отзыв автомобилей начнется с 31 марта 2023 года.



В общей сложности будет отозвано 105 608 гибридных автомобилей, произведенных на заводе Dongfeng Motor Group Co., а также 95 081 единица с еще одного завода Honda в Гуанчжоу.