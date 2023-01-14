



Google и Porsche ведут переговоры о подключении Google Apps к системе автомобиля

Porsche рассматривает возможность полной интеграции программного обеспечения Google в интерактивную систему своих автомобилей, что знаменует собой изменение стратегии автопроизводителя.



Сделка позволит клиентам Porsche получить доступ к приложениям Google, таким как Google Maps и Google Assistant, без необходимости подключения автомобиля к телефону на базе Android.



Финансовый директор Porsche Лутц Мешке заявил в октябре прошлого года, что компания находится в тесном контакте с Google и Apple, а также Baidu, Tencent и Alibaba в Китае после прекращения сотрудничества с подразделением Cariad компании Volkswagen в области исследований и разработки программного обеспечения.



Автопроизводители, включая General Motors, Renault, Nissan и Ford, уже используют встроенные технологии Google в своих автомобилях через пакет Google Automotive Services (GAS).