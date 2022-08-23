



Глава Банка Израиля об инфляции: "Война в Украине подлила масла в огонь"

Управляющий Банком Израиля Амир Ярон попытался объяснить соображения, лежащие в основе решения о повышении учетной ставки до 2%, сообщает Globes.



"Темпы экономического роста в Израиле - одни из самых высоких в мире, а инфляция относительно низкая, но мы должны убедиться, что она не выйдет из-под контроля и не достигнет уровня, наблюдаемого в Европе", - заявил он.



Амир Ярон также подчеркнул, что война в Украине сыграла свою роль в росте инфляции.



"Война в Украине подлила масла в огонь во всем мире и стала причиной того, что мы ускорили повышение процентных ставок. В настоящее время наблюдается отклонение в 2%, и мы полны решимости вернуться инфляцию до целевого диапазона. Многие не помнят, что здесь произошло в 1980-х годах. Инфляция, в основном, бьет по слабым слоям населения", - рассказал глава Банка Израиля.



В интервью Channel 13 News Ярона также спросили о будущих решениях по процентным ставкам.



"Требуется время, чтобы увидеть последствия повышения процентной ставки. Если бы мы ее не повышали в предыдущие месяцы, сегодня инфляция была бы выше. Если мне придется дать оценку, то мы увидим снижение инфляции во второй половине 2023 года, поэтому сейчас речь не идет о снижении процентных ставок. Мы полны решимости довести уровень инфляции до целевого диапазона", - резюмировал Амир Ярон.