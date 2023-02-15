



Германия получила первую партию СПГ из Эмиратов

Плавучий терминал в порту Брунсбюттель на севере Германии в среду должен принять первую партию сжиженного природного газа из Объединенных Арабских Эмиратов.



Другие танкеры, перевозящие газ из США , уже прибыли в Германию, что климатические активисты назвали серьезной неудачей в усилиях по ограничению глобального потепления.



СПГ должен компенсировать потерю поставок российского газа: только в Германии планируется ввести в эксплуатацию четыре новых терминала. Но, несмотря на то, что газ рекламируется как краткосрочное решение, многие опасаются, что газ здесь надолго, поскольку ЕС становится крупнейшим импортером СПГ в мире.



По одной из оценок, поскольку СПГ создает почти в 10 раз больше выбросов, чем трубопроводный газ, его быстрое распространение, вероятно, поставит под угрозу климатические цели. Экологи также отвергают утверждения, что большая часть инфраструктуры СПГ будет пригодна для зеленого водорода в будущем.

