



Гафни: нельзя допустить повышение цен на молочные продукты

Председатель финансовой комиссии депутат Моше Гафни считает недопустимым повышение цен на молочные продукты.



По данным "Аруц Шева", таким образом он ответил на сообщение о том, что компания "Тнува" повысит цены на 4,65%.



"Мы заняты государственным бюджетом, но вокруг бушует буря. Стоимость жизни стремительно растет, цены на молочные продукты выросли, и теперь мы слышим о росте цен на молочные продукты, цены на которые не регулируются. Это немыслимо, и мы не можем этого допустить", - сказал Гафни.



По его словам, члены коалиции обещали бороться с ростом уровня стоимости жизни, потому они должны делать это всеми возможными способами.



