



Ford сократит до 3 200 сотрудников в Европе

Ford Motor Co планирует сократить до 3 200 рабочих мест по всей Европе и перенести часть работ по разработке продукции в США, сообщил немецкий профсоюз IG Metall, пообещав принять меры, которые нарушат работу автопроизводителя на всем континенте, если сокращения продолжатся.



Компания хочет сократить до 2500 рабочих мест в сфере разработки продукции и до 700 рабочих мест в административной сфере, причем больше всего это коснется немецких подразделений.



Автопроизводитель, на которого в Европе работает около 45 000 человек, планирует выпустить семь новых электрических моделей в регионе и аккумуляторный завод в Германии.



За первые девять месяцев 2022 года маржа прибыли до налогообложения Ford в Европе составила 2,2% от объема продаж, что значительно ниже уровня Северной Америки. В октябре компания также предупредила об ослаблении экономических условий в Европе.