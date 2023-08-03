



Фондовая биржа Тель-Авива завершила торги падением цен

Фондовый рынок закрыл последний день торговой недели снижением котировок. В конце торгов индекс ТА 35 упал на 0,61% за день и на 0,2% за неделю. Индекс ТА 125 ослаб в течение дня на 0,5% и в течение недели на 0,3%. Дневной оборот составил 3,28 миллиарда шекелей.



В эти часы ставки также снижаются в Нью-Йорке и Европе. В Нью-Йорке Dow Jones 30 ослаб на 0,35%, S&P 500 потерял 0,4%, а Nasdaq Composite упал на 0,55%.



В Европе: лондонский FTSE 100 упал на 0,6%, а франкфуртский DAX потерял 1%.

