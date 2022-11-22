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Евросоюз предоставил Украине 2,5 млрд евро из пакета помощи на следующий год
22.11.2022 14:55 Раиса Вовк

Евросоюз предоставил Украине 2,5 млрд евро из пакета помощи на следующий год

Европейская комиссия сегодня, 22 ноября, предоставляет правительству Украины еще 2,5 млрд евро макрофинансовой помощи. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

"Мы планируем выделить 18 миллиардов евро на 2023 год с регулярным предоставлением средств. Для срочного восстановления, которое приведет к быстрому и успешному восстановлению страны. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – добавила глава Европейской комиссии.

Ранее мы писали, что Украина может получить обещанные 3 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС в январе. Средства станут частью пакета на 2023 год в размере 18 млрд евро.

Напомним, в начале ноября Еврокомиссия анонсировала пакет финансовой помощи Украине на 2023 год в размере 18 млрд евро. Согласно программе Украина будет получать ежемесячно 1,5 млрд евро. 

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