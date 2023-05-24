



Европейский банк реконструкции и развития предоставит Украине еще 1,5 млрд евро

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует выделить в следующем году еще 1,5 млрд. евро в поддержку инфраструктуры и экономики Украины. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на высокопоставленный источник в банке.



Отмечается, эти средства будут выделены в дополнение к 3 млрд. евро, которые были запланированы ЕБРР на 2022 год и остальной 2023 год.



При этом в прошлом году банк выделил 1,7 млрд. евро на восстановление газовой и железнодорожной сетей Украины. ЕБРР также помогает Украине с выплатой заработной платы государственным служащим и предоставлением кредитов малым и средним предприятиям, чтобы обеспечить восстановление экономики после вторжения России в феврале прошлого года.



"Украинская экономика оказалась очень устойчивой. Все функционирует. Банки функционируют, не было никаких массовых оттоков средств из банков. В начале был огромный шок – минус 30% (ВВП, – ред.)... Эта устойчивость связана с удивительной стойкостью людей и их способностью находить решение и продолжать заниматься бизнесом, переезжать и так далее. Это очень и очень впечатляет", – заявила президент банка Одиль Рено-Бассо.



Ранее в ЕБРР назвали необходимую сумму инвестиций для скорейшего восстановления Украины на ближайшие пять лет.