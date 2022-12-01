Еще одно банкротство на рынке крипты
Еще одно банкротство на рынке крипты, сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
Криптовалютный кредитор BlockFi объявил о банкротстве. Группа имела не менее 100 000 кредиторов и обязательства на сумму до 10 миллиардов долларов.
"Падение BlockFi напрямую связано с банкротством криптовалютной биржи FTX. Они имели своеобразную ссуду от FTX, поэтому когда FTX пришли лапти, то было уже понятно, что это потянет и BlockFi.
Недаром это событие с FTX сравнивали с падением Lehman Brothers в 2008 году, повлекшее каскад банкротств и финансовый кризис", - указано в сообщении.