



ЕС утвердил восьмой пакет санкций против РФ: детали

Eвропейский союз официально утвердил восьмой пакет санкций против России, о чем сообщается на сайте Еврокомиссии.



Как отметили в Еврокомиссии, новый пакет санкций включает новые запреты на импорт на сумму €7 млрд для ограничения доходов России, а также ограничения на экспорт, которые лишат кремлевский военно-промышленный комплекс еще большего числа ключевых компонентов и технологий, а российскую экономику - европейских услуг и опыта.



Введены дополнительные экспортные ограничения, направленные на сокращение доступа России к военным, промышленным и технологическим товарам, а также ее возможности развивать сектор обороны и безопасности.



Были согласованы дополнительные ограничения на импорт на сумму почти 7 миллиардов евро. Например, запрет на ввоз в Россию готовой продукции и полуфабрикатов из стали, машин и оборудования, пластмасс, транспортных средств, текстиля, обуви, кожи, керамики, некоторых химических средств.



Кроме этого, новый пакет санкций предусматривает ограничение цен на нефть. Ценовой потолок после его введения позволит европейским операторам осуществлять и поддерживать транспортировку российской нефти в третьи страны при условии, что ее цена останется ниже заранее установленного "потолка".



