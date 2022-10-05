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ЕС готовится к ЧС и даже отключению "рубильника"
05.10.2022 19:15 Юлия Фрилис

ЕС готовится к ЧС и даже отключению "рубильника"

Европейская комиссия готовится к чрезвычайным ситуациям, включая возможные отключения электроэнергии в ЕС, пишет Reuters. В настоящее время Евросоюз рассматривает два сценария.

Согласно первому – лишь небольшое количество государств-членов пострадает от возможных отключений света, а другие государства ЕС могут поставлять электроэнергию "пострадавшим" странам, цитирует издание комиссара ЕС по вопросам управления кризисными ситуациями Янеза Ленарчича.

В случае, если большое количество государств пострадают одновременно, страны должны ограничить поставки экстренной помощи другим членам. Тогда Еврокомиссия сможет возместить потребности за счет своего стратегического резерва, добавил Янез Ленарчич.

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