



ЕС готовится к ЧС и даже отключению "рубильника"

Европейская комиссия готовится к чрезвычайным ситуациям, включая возможные отключения электроэнергии в ЕС, пишет Reuters. В настоящее время Евросоюз рассматривает два сценария.



Согласно первому – лишь небольшое количество государств-членов пострадает от возможных отключений света, а другие государства ЕС могут поставлять электроэнергию "пострадавшим" странам, цитирует издание комиссара ЕС по вопросам управления кризисными ситуациями Янеза Ленарчича.



В случае, если большое количество государств пострадают одновременно, страны должны ограничить поставки экстренной помощи другим членам. Тогда Еврокомиссия сможет возместить потребности за счет своего стратегического резерва, добавил Янез Ленарчич.