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Эрдоган призвал отменить западные санкции
22.10.2022 00:23 Александр Юзовский

Эрдоган призвал отменить западные санкции

Президент Турции Реджеп Тайип Ердоган заявил, что Запада стоит отказаться от санкций в отношении Ирана и Венесуэлы, чтобы урегулировать вопрос с мировым энергетическим кризисом.

"Всему миру нужны нефть и газ из Венесуэлы (...) С другой стороны, действует эмбарго на поставки иранской нефти", - приводит его слова "Аль-Арабия".

"Отмените эти санкции (...), если вы хотите снижения цен, откажитесь от эмбарго против стран, которые предложат свою продукцию на рынке", - пояснил президент.

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