



Эрдоган призвал отменить западные санкции

Президент Турции Реджеп Тайип Ердоган заявил, что Запада стоит отказаться от санкций в отношении Ирана и Венесуэлы, чтобы урегулировать вопрос с мировым энергетическим кризисом.



"Всему миру нужны нефть и газ из Венесуэлы (...) С другой стороны, действует эмбарго на поставки иранской нефти", - приводит его слова "Аль-Арабия".



"Отмените эти санкции (...), если вы хотите снижения цен, откажитесь от эмбарго против стран, которые предложат свою продукцию на рынке", - пояснил президент.