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Elbit заключил крупную сделку на поставку ударных БПЛА
18.09.2023 14:28 Алина Груднева

Elbit заключил крупную сделку на поставку ударных БПЛА

Израильский концерн Elbit Systems заключил контракт на 95 миллионов долларов на поставку ударных дронов в европейскую страну.

Какое именно государство получит беспилотники, не раскрывается.

По данным Elbit, в течение двух лет будут поставляться ударные беспилотники SkyStriker. Этот аппарат способен проводить в полете до двух часов и летать с дальностью до 100 километров. Он предназначен для перевозки различных типов боеголовок массой до 10 килограммов.

Сделка о поставках заключена на фоне растущего спроса в Европе на оружие израильского производства из-за войны в Украине.

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