



Elbit заключил крупную сделку на поставку ударных БПЛА

Израильский концерн Elbit Systems заключил контракт на 95 миллионов долларов на поставку ударных дронов в европейскую страну.



Какое именно государство получит беспилотники, не раскрывается.



По данным Elbit, в течение двух лет будут поставляться ударные беспилотники SkyStriker. Этот аппарат способен проводить в полете до двух часов и летать с дальностью до 100 километров. Он предназначен для перевозки различных типов боеголовок массой до 10 килограммов.



Сделка о поставках заключена на фоне растущего спроса в Европе на оружие израильского производства из-за войны в Украине.