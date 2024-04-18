



Экспорт иранской нефти достиг 6-летнего максимума

Экспорт иранской нефти достиг шестилетнего максимума, несмотря на санкционный режим.



По данным компании Vortexa, Тегеран продавал в среднем 1,56 млн баррелей в день в течение первого квартала 2024 года, и практически весь сбыт пришелся на Китай.



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"Если Байден действительно хочет оказать влияние на Иран, ему следует переключить внимание на Китай", - пояснил руководитель отдела геополитических рисков в американской компании Rapidan Energy Group.



По мнению аналитиков, Вашингтон не оказывает максимально возможного давления на Тегеран и не применяет тот санкционный режим, который был принят в 2018 году. Нефтяная промышленность Ирана нашла способы справиться с санкциями.



С начала войны между Израилем и ХАМАСом в Газа цены на нефть выросли примерно на 15% и составили примерно 90 долларов за баррель. Стоимость начала снижаться после массированной атаки Ирана на Израиль и сейчас составляют примерно 87,37 доллара за баррель.