Новости » Экономика
Египет: хуситы больно ударили по доходам от Суэцкого канала
19.02.2024 17:56 Алина Груднева

Египет: хуситы больно ударили по доходам от Суэцкого канала

Доходы от Суэцкого канала резко сократились из-за продолжающихся атак хуситов на корабли в Красном море.

Такое заявление сделал президент Египта Абдель Фаттах ас-Сисси.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

По его словам, доходы уменьшились на 40-50% из-за нападений на корабли.

Дело в том, что продолжающиеся атаки, осуществляемые поддерживаемой Ираном йеменской группировкой, вынудили многие иностранные судоходные компании приостановить проход через Красное море, по которому, как правило, перевозится около 12% грузов в рамках мировой торговли.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы