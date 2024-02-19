



Египет: хуситы больно ударили по доходам от Суэцкого канала

Доходы от Суэцкого канала резко сократились из-за продолжающихся атак хуситов на корабли в Красном море.



Такое заявление сделал президент Египта Абдель Фаттах ас-Сисси.



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По его словам, доходы уменьшились на 40-50% из-за нападений на корабли.



Дело в том, что продолжающиеся атаки, осуществляемые поддерживаемой Ираном йеменской группировкой, вынудили многие иностранные судоходные компании приостановить проход через Красное море, по которому, как правило, перевозится около 12% грузов в рамках мировой торговли.