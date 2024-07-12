Доноры замораживают миллионы, выделенные на кампанию Байдена, - СМИ
Доноры предвыборной кампании президента США Джо Байдена решили заморозить выделение средств.
Об этом говорится в отчете The New York Times со ссылкой на два источника.
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Некоторые доноры-демократы объявили, что замораживают перевод в размере 90 миллионов долларов в благотворительный фонд кампании Байдена.
Средства будут заморожены до тех пор, пока тот будет "фигурировать в бюллетенях".