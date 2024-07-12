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Доноры замораживают миллионы, выделенные на кампанию Байдена, - СМИ
12.07.2024 19:25 Алина Груднева

Доноры замораживают миллионы, выделенные на кампанию Байдена, - СМИ

Доноры предвыборной кампании президента США Джо Байдена решили заморозить выделение средств.

Об этом говорится в отчете The New York Times со ссылкой на два источника.

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Некоторые доноры-демократы объявили, что замораживают перевод в размере 90 миллионов долларов в благотворительный фонд кампании Байдена.

Средства будут заморожены до тех пор, пока тот будет "фигурировать в бюллетенях".

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