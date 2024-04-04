



Disney ищет нового руководителя

После того как многомесячная война Walt Disney с инвестором-активистом Нельсоном Пельтцем осталась позади, внимание вновь сосредоточилось на поиске преемника генерального директора Боба Игера.



Совет директоров пять раз продлевал дату выхода Боба Игера на пенсию, постоянно откладывая решение о поиске замены.



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В преддверии намеченного голосования акционеров, члены совета директоров Disney постарались заверить инвесторов, что на этот раз они серьезно подходят к вопросу преемственности, поскольку проверяют внутренних и внешних кандидатов в преддверии новой даты ухода Игера на пенсию к концу 2026 года.



На этой неделе среди голливудских инсайдеров, многие из которых бывшие руководители Disney или те, кто вел бизнес с одним из крупнейших в мире развлекательных конгломератов, внимание было приковано к сопредседателю совета директоров Disney Entertainment Дане Уолдену как к главному претенденту.



По словам тех, кто работал с ним, Уолден - креативный руководитель в сфере телевидения, похожий на Игера, с рядом коммерческих и критических успехов и прочными связями с талантами, которая быстро адаптировалась к культуре компании после 25 лет работы в 21st Century Fox.



Среди других кандидатов - председатель совета директоров Disney Experiences Джош Д'Амаро, руководитель с харизмой, похожей на харизму Игера, в чьем портфеле находится самый значительный двигатель доходов компании - ее тематические парки, и председатель совета директоров ESPN Джимми Питаро, симпатичный руководитель, который руководит цифровым переходом спортивной сети, по словам полудюжины высокопоставленных источников, знакомых с компанией и ее топ-менеджерами. Сопредседатель Disney Entertainment Алан Бергман, ветеран Disney, курирующий производство фильмов и потоковое вещание, также может быть в числе претендентов, говорят они.



"Это должно быть сделано лучше, чем в прошлый раз, очевидно", - сказал медиа-аналитик MoffettNathanson Майкл Натансон. "У них есть четыре хороших кандидата, и все они обладают разными навыками. Они собираются проверить каждого. Будет больше взаимодействия с улицей, изучение того, как эти люди общаются с нами". В течение следующих 12 месяцев все станет ясно".

