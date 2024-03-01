



Disney и Reliance договорились о слиянии на $8,5 млрд

Крупнейший индийский конгломерат Reliance Industries и компания Walt Disney объявили о заключении сделки на сумму $8,5 млрд по слиянию своих индийских телевизионных и потоковых медиаактивов, в результате чего будет создан развлекательный гигант, значительно опережающий конкурентов в самой густонаселенной стране мира.



Reliance, возглавляемая богатейшим человеком Азии Мукешем Амбани, вложит в слияние $1,4 млрд, контролируя 63 процента акций новой компании, в то время как Disney будет принадлежать около 37 процентов акций новой компании, которая оценивается в $8,5 млрд, говорится в совместном заявлении двух компаний.



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Совместное предприятие возглавит Нита Амбани, жена главы Reliance Мукеша Амбани, а бывший руководитель Walt Disney Удай Шанкар будет назначен заместителем председателя совета директоров.



Цель слияния - стать ведущим потоковым каналом развлекательного и спортивного контента в стране, поскольку оно объединяет медиаактивы, включая Star India, которую Disney приобрела в 2019 году в рамках сделки по покупке Fox у Руперта Мердока за 71 млрд долларов.

