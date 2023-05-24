



Danone инвестировал в израильскую компанию крупную сумму: названа причина

Французский продовольственный гигант Danone инвестировал крупную сумму в израильскую компанию Wilk, занимающуюся технологиями производства продуктов питания.



По данные The Jerusalem Post, израильская фирма разрабатывает альтернативные компоненты грудного молока, производящегося из клеток, что позволит выпускать более качественный продукт, который поможет малышам при вскармливании.



Уточняется, что французы вложили около 12,5 млн шекелей, а общая сумма инвестиций насчитывает около 4 000 000 долларов.



Вложения Danone в израильскую компанию по производству продуктов питания приведут к первому в своем роде стратегическому сотрудничеству в мире по разработке компонентов культивированного грудного молока, которые будут включены в заменители этого важного продукта.



Другими инвесторами выступают Steakholder Foods и две другие частные фирмы. Общая сумма вложений в рамках нынешнего раунда сбора средств составляет 12,5 млн шекелей.



По словам гендиректора Wilk Томера Эйзена, текущий инвестиционный раунд свидетельствует о большом доверии к передовым технологиям, разработанным израильской компанией, в частности, к компонентам культивируемого грудного молока. Продукция будет включена в детские смеси.



"Это отличная новость для миллионов родителей и детей во всем мире", - сказал Эйзен, выразив благодарность всем партнерам, которые инвестируют в компанию.