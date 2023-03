DAN и Kyndryl создадут сеть скоростных платных дорог в Израиле

Являясь крупнейшим в мире поставщиком ИТ-инфраструктуры, Kyndryl объявила, что станет партнером большой транспортной компании Израиля DAN (Company Public Transportation Company LTD) для консультирования, создания, управления и обслуживания ИТ-инфраструктуры проекта Fast Lanes, который облегчит заторы на основных магистралях.



Поскольку к 2027 году население Израиля продолжит расти, пробки на дорогах, особенно в центральных мегаполисах (таких как Тель-Авив и т. д.), вызывают серьезную озабоченность. По оценкам, в период с 2013 по 2021 год на дороги Израиля выехало около миллиона новых автомобилей, достигнув более 3,84 миллиона. Ожидается, что эта тенденция будет только усиливаться.



Государственный тендер Fast Lanes выиграла Dan Group в рамках консорциума Path To The City LTD, целью которого является уменьшение заторов в Тель-Авиве. Для его реализации DAN и Kyndryl будут планировать, строить, эксплуатировать и обслуживать 100-километровую сеть высокоскоростных платных дорог и парковок, а также строить, эксплуатировать и обслуживать движение, взимание платы и осуществлять пассажирские перевозки по новым полосам.



Ожидается, что, разрешив движение со скоростью не менее 70 км/ч по выделенным скоростным полосам, проект значительно сократит время, которое люди проводят в пробках.



Как отметил Ронен Мида, технический директор DAN-Fast Lanes, ИТ-архитектура и ИТ-инфраструктура, предоставляемые Kyndryl, играют важную роль в достижении амбициозных целей, поставленных проектом Fast Lanes.



“Управление сложной транспортной сетью — это непрерывный процесс, сочетающий глубокие знания тенденций мобильности с анализом данных в режиме реального времени и быстрой, безопасной и гибкой ИТ-инфраструктурой”, — сказал он.



Помимо работы в качестве доверенного консультанта, Кындрил будет планировать и строить архитектуру ИТ-инфраструктуры, а также включать и поддерживать Fast Lanes совместно с несколькими крупными технологическими партнерами, такими как Lenovo, VMware, Juniper, ExaGrid, Magalcom, McAfee и HCL.



Kyndryl разработает динамичную, гибкую и масштабируемую ИТ-инфраструктуру, интегрируя системы городского управления с полной централизованной системой вычислений и мониторинга, базовым сетевым решением и соответствующими инструментами кибербезопасности. Kyndryl будет использовать два центра обработки данных TIER 2 для размещения этих решений. Платформа будет собирать и анализировать более 2500 ТБ данных, что позволит экспертам Dan Group принимать обоснованные решения.



Дрор Перл, управляющий директор Kyndryl Israel, объяснил, что установка этой инфраструктуры с большей вероятностью решит транспортные проблемы Израиля, чем политика или другие внешние подходы.



“Хотя политикам и экспертам, стремящимся бороться с заторами в ведущих городах Израиля, доступен целый ряд инструментов, данные из растущего числа практических примеров показывают, что лучше всего бороться с пробками, если мы применим комплексный подход У такого подхода есть потенциал не только для борьбы с заторами, но и для оптимизации дорожного движения, снижения загрязнения воздуха, повышения безопасности дорожного движения ”, — сказал Перл.