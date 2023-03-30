



Часть Мексиканского залива будет выставлена на аукцион

Министерство внутренних дел США предложило выставить на аукцион территорию центральной и западной части Мексиканского залива. Ее площадь – более 29 млн га, что сравнимо с размером Италии, пишет The Guardian.



Купить территорию, чтобы добывать на ней нефть смогут американские нефтегазовые компании. В ближайшие десятилетия на участке планируют строительство буровых проектов.



На этом участке в течение следующих 50 лет можно будет добыть более миллиарда баррелей нефти, предполагает Министерство.



Решение об аукционе было принято менее чем за месяц до 13-й годовщины катастрофы на платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе.



Взрыв на плавучей буровой установке Deepwater Horizon компании British Petroleum произошел в апреле 2010 года. В результате погибли 11 рабочих. Сама платформа затонула, и в Мексиканский залив попало около четырех миллионов баррелей нефти (636 млн литров). Разлив длился 86 дней и стал самым большим в истории США.



