



Цены на золото падают и близки к отметке ниже $2 300 за унцию

Цены на золото упали во вторник на азиатских торгах, продлив ночные потери, поскольку ослабление опасений по поводу геополитической напряженности на Ближнем Востоке снизило спрос на желтый металл.



Кроме того, эта торговля сделала золото более уязвимым к недавнему укреплению доллара, в то время как перспектива повышения процентных ставок в США на более длительный срок создала дополнительное ценовое давление на слитки.



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Спотовое золото упало на 0,9% до $2 305,14 за унцию, а фьючерсы на золото со сроком экспирации в июне подешевели на 1,1% до $2 319,70 за унцию к 00:45 по восточному времени (04:45 GMT). Спотовые цены сейчас торгуются значительно ниже рекордной отметки в 2 430 долларов за унцию, достигнутой ранее в апреле.

