



Цены на нефть побили новый рекорд



Цены на нефть марки Brent впервые с октября поднялись выше отметки $89 за баррель, хотя и ненадолго.



Причиной скачка цен является то, что поставки нефти столкнулись с новыми угрозами, связанными с нападениями на российские энергетические объекты со стороны Украины и эскалацией конфликта на Ближнем Востоке.



Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в июне подорожали на 1,35 доллара, или на 1,5 процента, до 88,76 доллара за баррель к 15:40 по Гринвичу после достижения пика в 89,08 доллара. Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate (WTI) на май выросли на 1,27 доллара, или примерно на 1,5 процента, до 84,98 доллара после достижения пика в 85,46 доллара, также самого высокого с октября.