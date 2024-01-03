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Цена Bitcoin превысила $45 тысяч впервые за 21 месяц
03.01.2024 04:35 Алина Груднева

Цена Bitcoin превысила $45 тысяч впервые за 21 месяц

Во вторник, 2 января, цена Bitcoin превысила 45 тысяч долларов впервые за 21 месяц - с апреля позапрошлого года.

По данным информационного агентства Reuters, она достигла 45 532 долларов. 

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Рост стоимости криптовалюты продолжался в течение последних дней. 

До рекордного показателя в 69 тысяч Bitcoin все же еще далеко. Рост также показал Ether, подорожав на 1,45% до 2386 долларов.

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