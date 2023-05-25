



Цена бензина в России достигла исторического максимума

В ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) цена бензина Аи-95 в европейской части России выросла до 61 816 рублей за тонну. За день стоимость увеличилась на 0,12 процента, достигнув нового исторического максимума, свидетельствуют данные площадки.



Параллельно дорожает бензин Аи-92 — его цена за день поднялась на 0,06 процента, составив 53 202 рубля за тонну. При этом снижается стоимость летнего дизельного топлива (минус 0,57 процента, 51 351 рубль за тонну).



С 16 мая цена бензина на бирже поставила четыре рекорда подряд, однако в начале текущей недели перешла к небольшому снижению. В Минэнерго объяснили волатильность оптовых цен на топливо изменением котировок внешних цен на бензин и дизель и повышенным спросом перед летним сезоном. Аналитики связывают рост котировок с намерением Минфина в два раза снизить демпферный механизм выплат нефтяным компаниям — инструмент позволяет удерживать цену на топливо внутри страны.