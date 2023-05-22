



Будет построена подводная кабельная система, соединяющая Европу и Ближний Восток

Греческая компания Grid Telecom и израильская компания Tamares Telecom договорились о строительстве ANDROMEDA, подводной волоконно-оптической кабельной системы, соединяющей Грецию, Кипр и Израиль.



Tamares Telecom является ведущим поставщиком услуг международной связи и передачи данных и сетевым оператором на основе оптоволокна, а Grid Telecom является телекоммуникационным средством Независимого оператора электропередачи IPTO Греции.Используя стратегические позиции Греции и Израиля, трансконтинентальная оптоволоконная кабельная система предложит оптовым клиентам передовые возможности подключения и международный охват на европейском континенте, Средиземноморье и Аравийском полуострове за счет развития альтернативной международной цифровой магистрали, которая востребована региональной экономикой.



Стратегическое соглашение с Grid Telecom для ANDROMEDA соответствует стратегии Tamares Telecom по укреплению своей инфраструктуры, расширению международной сети и увеличению точек входа в Европу за счет предоставления восточного шлюза через Грецию через новую кабельную систему.



Система ANDROMEDA соединит Израиль, Кипр и Грецию альтернативным маршрутом с малой задержкой между Европой и Ближним Востоком, расширяясь за счет дополнительных подводных и наземных соединений на запад к Балканам и важным пунктам назначения в Центральной и Западной Европе и на восток к Аравийскому полуострову. и другие направления.