



Boeing демонстрирует антикризисное управление на главном авиасалоне Азии

Зрителям были представлены истребитель F-15 и боевой вертолет Apache. Однако коммерческие самолеты Boeing на этом мероприятии отсутствуют.



Вместо них посетители крупнейшего в Азии авиасалона вынуждены довольствоваться моделями пассажирских самолетов Boeing или заходить внутрь "иммерсивного дисплея" салона Boeing 777X.



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А когда мероприятие было в самом разгаре, Boeing объявил, что руководитель проблемной программы 737 Max Эд Кларк покидает компанию.



Это первое крупное авиационное мероприятие Boeing с тех пор, как в январе у нового самолета Alaska Airlines Boeing 737 Max 9 в середине полета отсоединилась панель корпуса.



В то же время заклятый конкурент Boeing компания Airbus поднялась в небо Сингапура со своим пассажирским самолетом A350-1000.



В своем последнем отчете о прибылях европейский аэрокосмический гигант сообщил, что в этом году поставит 800 самолетов, включая A320neo, который является конкурентом 737 Max от Boeing. После инцидента с Alaska Airline заказы Boeing значительно сократились: в январе было поставлено всего 27 самолетов по сравнению с 67 в декабре.

