



Bloomberg: США и ЕС рассматривают введение запрета на транзит товаров через РФ

США, Европа и другие ключевые союзники Украины работают над новым пакетом санкций против России, среди предложений – запрет на транзит товаров через РФ и меры против судов, которые отключают навигационные системы, пишет Bloomber cо ссылкой на источники.



Главная цель новых санкций, по данным издания, – борьба с обходом существующих санкций против России.



США и Япония готовят отдельные санкции в отношении Москвы. Канада рассматривает вопрос введения санкций, которые касаются прав человека и оборонной промышленности. Несмотря на то, что стороны планируют вводить санкции индивидуально, предполагается, что они будут координировать свои действия.



Планы будут обнародованы на встрече лидеров "большой семерки" в Японии в конце этого месяца. Внимание этих стран будет сосредоточено на том, чтобы предотвратить уклонение или обход санкций со стороны России. Эти усилия включают также оказание дипломатического давления на другие страны, усиленный мониторинг ключевых товаров и преследование компаний, которые могут помогать Москве обходить ограничения, указывает издание.



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Агентство Bloomberg ранее писало, что некоторые союзники Украины рассматривают также почти полный запрет на экспорт в Россию. Если будут приняты эти изменения, любой экспорт, кроме отдельных исключений, будет запрещен. Такой вариант, по данным издания, может вызвать острые дебаты, ведь существует еще много компаний, которые экспортируют свои товары в Россию.



