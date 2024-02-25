



Биткойн упадет вдвое и достигнет $84K, говорит эксперт

Торговая платформа MetaClip (MCLP) будет конкурировать с Binance и OKX, а предпродажа потребует больших инвестиций в Ethereum (ETH)



На неделе взлетов и падений неожиданный рост торговой активности для ETF на биткоин (BTC) озадачил экспертов рынка.



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В то же время крупные инвесторы в Ethereum (ETH) собирают все больше монет, а люди с оптимизмом смотрят на его будущее. Тем временем много говорят о MetaClip (MCLP), новой децентрализованной бирже, которая стремится конкурировать с такими крупными именами, как Binance и OKX.



MetaClip (MCLP) выделяется тем, что позволяет людям торговать по всему миру без необходимости проходить множество проверок. У нее также есть особые преимущества, такие как VIP-программа и система, при которой ранние инвесторы могут участвовать в прибылях. Начальная цена токена MetaClip (MCLP) установлена на уровне $0,015. Она привлекает внимание инвесторов, которых интересуют ее уникальные возможности и потенциал роста.

