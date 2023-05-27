



Binance обвинили в смешивании активов клиентов c собственными средствами

Криптобиржа Binance смешивала свои и клиентские деньги в 2020 и 2021 годах, согласно данным нескольких источников. По их словам, биржа на ежедневной основе смешивала до миллиардов долларов на своем банковском счете ныне рухнувшего Silvergate Bank.



В феврале 2021 года Binance смешала $20 млн корпоративного капитала с $15 млн, которые поступили со счета, используемого биржей для приема клиентских денег. Более того, Binance также смешивала свои деньги c Merit Peak — сторонней фирмой на Каймановых островах.



По данным Reuters, фирма принадлежит основателю Binance Чанпэну Чжао. С помощью Merit Peak биржа выводила капитал в проблемный стейблкоин Binance USD (BUSD). Как полагают некоторые эксперты, с помощью такой конвертации Чжао прячет деньги от налоговой. Более того, Чжао опасается, что регуляторы могут ударить по его бизнесу с помощью банков, что он сам публично признал еще в 2017 году.



Представитель Binance в комментарии СМИ заявил, что биржа "ошибочно" перевела обеспечение в один кошелек с активами клиентов. При этом в бирже криптовалют не стали уточнять, когда именно обнаружили ошибку.