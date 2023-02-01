



Бесплатный проезд с 62 лет: революция Мири Регев



Министр транспорта Мири Регев продолжает революцию в своем ведомстве. Она полностью отменяет систему ценообразования в общественном транспорте, которая была установлена предыдущим министром Мейрав Михаэли.



Один из основных пунктов реформы Регев, которая уже формируется, разрешит бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта для пожилых людей. Право на бесплатный проезд будет распространяться на женщин с 62 лет и на мужчин с 67 лет. На сегодняшний день право на бесплатный проезд предоставляется только с 75 лет, так что это значительное изменение.



Также в программе - 33% скидка на покупку месячного проездного для молодых людей в возрасте 18-26 лет и до 50% скидки для жителей периферии, согласно анализу кластеров центрального бюро статистики. Это решительный шаг, поскольку предыдущая реформа исключила из списка населенных пунктов периферии те, которые находились в центре страны - что в основном ударило по населенным пунктам с ультраортодоксальным населением.



Ожидается, что новая система ценообразования будет стоить больших денег, Регев намерена провести эту реформу в рамках бюджета министерства транспорта и требует начать ее осуществление с середины года. Офис министра сказал: "Не секрет, что она выступала против провальной реформы Михаэли, которая больно ударила по периферии. Полный план от ее имени будет представлен общественности после его утверждения министром".