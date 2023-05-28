



Баркат готовит закон с требованиями прозрачности для крупных компаний

Министр экономики Нир Баркат предлагает новый закон, который потребует от крупных компаний, таких как Coca Cola и Osem, раскрывать свои годовые финансовые отчеты.



Согласно сообщению Kan, что цель этого шага - показать общественности, как устанавливаются цены на продукты, и выяснить, получают ли производители непомерную прибыль, когда они повышают цены, - "чтобы обеспечить здоровую прозрачность для израильского потребителя".



Предложение Барката обязывает компании-монополисты с оборотом более 300 миллионов шекелей, такие как Tnuva, Osem, и Coca Cola, и не являющиеся публичными компаниями, публиковать свои годовые отчеты с возможностью для контролера цен на Минэкономики обязать их также раскрывать квартальные отчеты.



Согласно предложению, компания, которая не соблюдает это, будет подвергнута уголовным или финансовым санкциям.



Предложение будет опубликовано в ближайшие дни в качестве меморандума о законе для общественного обсуждения, а затем пройдет через Министерский комитет по законодательным вопросам в качестве правительственного законопроекта в рамках рекомендации государственного контролера рассмотреть такой закон.



Министр Баркат заявил: "Спекуляция за государственный счет картелей и монополий закончилась, но давайте просто вспомним, что был такой законопроект в 2017 году, который упал из-за давления со стороны объединения промышленников. правительство уступит давлению крупных компаний или постоит за себя".

